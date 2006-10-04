НХЛ. Форвард «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей за удар в голову

Форвард Том Уилсон получил 20-матчевую дисквалификацию из-за хита против форварда Оскара Сундквиста.

Эпизод произошел 30 сентября, судьи удалили Уилсона до конца матча за удар в голову во втором периоде.

Сундквист покинул лед и, по словам главного тренера «Сент-Луиса» Майка Йео, чувствовал себя нехорошо. Ожидается, что игрок выбыл на неопределенный срок.

Каждый матч дисквалификации обойдется ему в 63 тысячи долларов, поскольку за последний год Департамент безопасности игроков НХЛ четырежды в ходе слушаний рассматривал эпизоды с участием Уилсона, а после его последней дисквалификации прошло всего 12 игр плей-офф и три предсезонных матча.