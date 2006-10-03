Каррера об игре ЦСКА с «Реалом»: «Спартак» не может обороняться всей командой 90 минут. Это не наша философия»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче против «Вильярреала» во 2-м туре группового этапа .

- Все ли футболисты готовы сыграть в четверг?

– Да, все, кто работает в общей группе. Это не касается Кутепова, Жиго, Педро Роши.

- В матче с «Ростовом» «Спартак» играл по новой схеме. Намерены продолжить эксперимент?

– Матч с «Ростовом» у нас не получился, но дело не в схеме. Это был странный матч. Соперник закрылся, а мы допускали ошибки. Завтра постараемся их избежать.

- Последние результаты не радуют. Как команда справляется с ними с точки зрения психологии?

– Конечно, когда нет позитивных результатов, то команда волнуется. И моя задача – внушить игрокам, что прошлые матчи нужно забыть. Мы должны работать дальше.

- Вы смотрели матч с с «Реалом»? Готовы взять с армейцев пример?

– Каждая команда подходит к матчам по-своему. С учетом соперника, с учетом собственного подбора игроков.

В частности, «Спартак» не может обороняться всей командой на протяжении 90 минут, это не наша философия. У нас собраны игроки, которые любят играть в футбол.

- Что можете сказать о силе ?

– Безусловно, мы должны уделить внимание контратакам гостей. Соперник хорош в этом компоненте, здорово действует на флангах. И нам важно пресекать его быстрые атаки, – сказал тренер.