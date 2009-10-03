Валенсия поставил лайк под призывом к отставке Моуринью, а затем извинился

Защитник Антонио Валенсия в интернете выразил недовольство работой главного тренера Жозе Моуринью.

Эквадорец после матча Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:0) поставил лайк по постом в своей фан-группе в инстаграме, который призывал клуб отправить Моуринью в отставку.

«Я даже не удивлен исходом матча. Я всегда с нетерпением жду наших матчей, но в последнее время смотреть на игру команды Моуринью – пытка. Необходимы перемены. Настало время, чтобы Моуринью ушел», – было сказано в посте.

Позднее Валенсия в твиттере извинился за свои действия, сообщив: «Вчера я поставил лайк посту, не прочитав его. Я не разделяю это мнение и извиняюсь. Я полностью поддерживаю тренера и партнеров по команде. Мы полностью выкладываемся ради результата».

Безвыигрышная серия «МЮ» на данный момент составляет 4 матча. После семи туров манкунианцы расположились на 10-й строчке в АПЛ.