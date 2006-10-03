Лига чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет с «Барселоной», «Боруссия» Д против «Монако»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Барселону», «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Наполи», а дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монако».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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