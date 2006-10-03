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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет с «Барселоной», «Боруссия» Д против «Монако»

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Интер Ливерпуль ПСВ Барселона Атлетико Брюгге Лига чемпионов Црвена Звезда результаты Наполи Тоттенхэм Футбол

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Барселону», «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Наполи», а дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монако». 

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    2-й тур

    ПСЖ Франция – Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    3 октября, 19.55, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм Англия – Барселона Испания
    Дата проведения
    3 октября, 22.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПСВ Голландия – Интер Италия
    Дата проведения
    3 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи Италия – Ливерпуль Англия
    Дата проведения
    3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико Испания – Брюгге Бельгия
    Дата проведения
    3 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Боруссия Д Германия – Монако Монако
    Дата проведения
    3 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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