Лига чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет с «Барселоной», «Боруссия» Д против «Монако»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Барселону», «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Наполи», а дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монако».
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 3 октября, 19.55, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.