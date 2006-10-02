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    Максим Траньков: «Медведева никак не может повторить судьбу Липницкой, потому что она не олимпийская чемпионка»

    Теги Максим Траньков сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о взаимоотношениях российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. 

    «Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между спортсменом и тренером – Женей и Этери Георгиевной Тутберидзе, между девчонками же все нормально.

    Медведева никак не может повторить судьбу Юлии Липницкой, во-первых, потому что она не олимпийская чемпионка, во-вторых, потому что старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева все делает, чтобы ее судьбу не повторить, пытается расти, развиваться. Сможет она это сделать или нет, покажет время. 

    Алина – большая молодец, своим катанием на турнире в Оберстдорфе она многим скептикам, которые говорили, что у нее глаза не блестят, дала хороший щелчок по носу. Я очень за нее рад», – сказал Траньков на пресс-конференции, посвященной выходу своей книги. 

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