Максим Траньков: «Медведева никак не может повторить судьбу Липницкой, потому что она не олимпийская чемпионка»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о взаимоотношениях российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Между Медведевой и Загитовой нет конфликта. Есть недопонимание между спортсменом и тренером – Женей и Этери Георгиевной Тутберидзе, между девчонками же все нормально.

Медведева никак не может повторить судьбу Юлии Липницкой, во-первых, потому что она не олимпийская чемпионка, во-вторых, потому что старше, чем была Липницкая, когда сошла с дистанции. Медведева все делает, чтобы ее судьбу не повторить, пытается расти, развиваться. Сможет она это сделать или нет, покажет время.

Алина – большая молодец, своим катанием на турнире в Оберстдорфе она многим скептикам, которые говорили, что у нее глаза не блестят, дала хороший щелчок по носу. Я очень за нее рад», – сказал Траньков на пресс-конференции, посвященной выходу своей книги.