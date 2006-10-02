«Спартак» рассматривает кандидатуры 3 иностранных тренеров

изучает возможность отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

По информации «Спорт-Экспресса», в руководстве красно-белых не уверены в том, что итальянец способен преодолеть турнирные трудности. Однако к двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в РПЛ) команду будет готовить Каррера.

В случае увольнения «Спартаку» придется выплатить ему компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро – зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019 года).

«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Ранее московский клуб обсуждал вариант с Лораном Бланом (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место.

«Спартак» впервые при Каррере проиграл два домашних матча РПЛ подряд

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