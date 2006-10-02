Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» рассматривает кандидатуры 3 иностранных тренеров

    Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    «Спартак» изучает возможность отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

    По информации «Спорт-Экспресса», в руководстве красно-белых не уверены в том, что итальянец способен преодолеть турнирные трудности. Однако к двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в РПЛ) команду будет готовить Каррера.

    В случае увольнения «Спартаку» придется выплатить ему компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро – зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019 года).

    «Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Ранее московский клуб обсуждал вариант с Лораном Бланом (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

    После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место.

    «Спартак» впервые при Каррере проиграл два домашних матча РПЛ подряд

    Все самые последние новости РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги наций и других турниров – в канале sports.ru на Яндекс.Дзене.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться