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    Григорий Панин о матче с ЦСКА: «Я ******* от судейских решений»

    Теги Салават Юлаев ЦСКА судьи Григорий Панин КХЛ Йонас Кемппаинен Хоккей

    Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин остался крайне недоволен судейством в матче КХЛ против ЦСКА (1:2).

    – В третьем периоде Йонас Кемппаинен получил по лицу. Что произошло в этом эпизоде, и почему вы сели на борт и начали размахивать руками? 

    – По-русски скажу, я ******* (находился в шоке) от судейских решений. Что еще комментировать?

    Когда по лицу попадают, наверное, должно быть какое-то судейское действие. Кемппаинен не сам же себе по лицу ударил. 

    – Первый период получился провальным. Были не готовы к такой игре? 

    – Мы все ожидали. Я думаю, что недонастроя с такой командой не может быть. Может быть, надо было поспокойнее быть. 

    – Какие эмоции у вас были, когда забили вторую шайбу? Думали, что чисто? 

    – Конечно, с дальней лавки же не видно всю ситуацию. Все радовались, такие моменты придают заряд эмоций, импульс на овертайм. 

    – Опустошение было, когда не засчитали гол? 

    – Да какое опустошение? Это игра, все бывает. Это не конец жизни. Готовимся к следующей игре, у нас еще будет ответный матч.

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