Григорий Панин о матче с ЦСКА: «Я ******* от судейских решений»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин остался крайне недоволен судейством в матче КХЛ против ЦСКА (1:2).
– В третьем периоде Йонас Кемппаинен получил по лицу. Что произошло в этом эпизоде, и почему вы сели на борт и начали размахивать руками?
– По-русски скажу, я ******* (находился в шоке) от судейских решений. Что еще комментировать?
Когда по лицу попадают, наверное, должно быть какое-то судейское действие. Кемппаинен не сам же себе по лицу ударил.
– Первый период получился провальным. Были не готовы к такой игре?
– Мы все ожидали. Я думаю, что недонастроя с такой командой не может быть. Может быть, надо было поспокойнее быть.
– Какие эмоции у вас были, когда забили вторую шайбу? Думали, что чисто?
– Конечно, с дальней лавки же не видно всю ситуацию. Все радовались, такие моменты придают заряд эмоций, импульс на овертайм.
– Опустошение было, когда не засчитали гол?
– Да какое опустошение? Это игра, все бывает. Это не конец жизни. Готовимся к следующей игре, у нас еще будет ответный матч.