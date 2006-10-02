«Барселона» стала первым клубом в истории с годовым доходом более 1 млрд долларов

объявила о рекордных доходах в размере 1,05 миллиарда долларов (914 миллионов евро) по итогам финансового года-2017/18.

Это первый в истории случай, когда доходы спортивного клуба превысили отметку в один миллиард долларов, утверждает официальный сайт каталонцев.

Прибыль при этом составила 12,67 миллиона долларов (11 миллионов евро). За последние восемь лет суммарная прибыль «Барселоны» – 229 миллионов долларов (199 миллионов евро).

По прогнозам клуба, доход по итогам финансового года-2018/19 должен составить 1,105 миллиарда долларов (960 миллионов евро).

К 2021 году нацеливается на годовой доход в размере одного миллиарда евро.