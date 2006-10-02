Лига чемпионов. «МЮ» против «Валенсии», «Ювентус» сыграет с «Янг Бойз», «Ман Сити» в гостях у «Хоффенхайма»

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Янг Бойз», «Манчестер Сити» – с «Хоффенхаймом», «Манчестер Юнайтед» примет «Валенсию», а «Бавария» – «Аякс».
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 19.55, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.55, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Стад де Лион»
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Спирос Луис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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