Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лига чемпионов. «МЮ» против «Валенсии», «Ювентус» сыграет с «Янг Бойз», «Ман Сити» в гостях у «Хоффенхайма»

    Теги Бавария Лион Манчестер Юнайтед Шахтер Бенфика Аякс Ювентус Манчестер Сити Валенсия Янг Бойз Лига чемпионов результаты АЕК Хоффенхайм Футбол

    Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Янг Бойз», «Манчестер Сити» – с «Хоффенхаймом», «Манчестер Юнайтед» примет «Валенсию», а «Бавария» – «Аякс».

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    2-й тур

    Ювентус Италия – Янг Бойз Швейцария
    Дата проведения
    2 октября, 19.55, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хоффенхайм Германия – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    2 октября, 19.55, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед Англия – Валенсия Испания
    Дата проведения
    2 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бавария Германия – Аякс Голландия
    Дата проведения
    2 октября, 22.00, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лион Франция – Шахтер Украина
    Дата проведения
    2 октября, 22.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика

     

    АЕК Греция – Бенфика Португалия
    Дата проведения
    2 октября, 22.00, «Спирос Луис»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЛЧ

    Статистика ЛЧ

    Все самые последние новости РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги наций и других турниров – в канале sports.ru на Яндекс.Дзене.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться