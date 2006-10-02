Лига чемпионов. «МЮ» против «Валенсии», «Ювентус» сыграет с «Янг Бойз», «Ман Сити» в гостях у «Хоффенхайма»

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Янг Бойз», «Манчестер Сити» – с «Хоффенхаймом», «Манчестер Юнайтед» примет «Валенсию», а «Бавария» – «Аякс».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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