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    Магомед Адиев: «Анжи» на грани исчезновения. Руководство Дагестана нам ничем не помогло»

    Теги премьер-лига Россия Анжи Магомед Адиев кризис Осман Кадиев Футбол

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовых проблемах клуба.

    – «Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет.

    Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения.

    Тем не менее мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба [Осман Кадиев] обещал часть долгов погасить.

    – Неужели республика готова к исчезновению «Анжи»?

    – Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию. Проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты.

    Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас, – сказал Адиев.

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