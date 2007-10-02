ПФЛ. 39-летний игрок «Пскова-747» Ершов временно отстранен от игр за допинг

Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о том, что в крови у одного из футболистов, выступающих в лиге, обнаружен допинг.

Этим игроком оказался 39-летний защитник «Пскова-747» .

– То, что у Ершова обнаружили допинг – это, конечно, очень плохо.

Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства. Игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами.

Единственное, что могу сказать: по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.

– Часто в ПФЛ проводятся допинг-тесты?

– Проверки осуществляются не лигами, а , поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции, – сказал Соколов.

Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский . В сезоне-2016/17 он провел пять матчей в премьер-лиге.