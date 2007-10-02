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    ПФЛ. 39-летний игрок «Пскова-747» Ершов временно отстранен от игр за допинг

    Теги допинг Олимп-ПФЛ Арсенал Тула Андрей Соколов Иван Ершов РУСАДА Псков-747 Спорт-Экспресс Футбол

    Президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о том, что в крови у одного из футболистов, выступающих в лиге, обнаружен допинг.

    Этим игроком оказался 39-летний защитник «Пскова-747» Иван Ершов.

    – То, что у Ершова обнаружили допинг – это, конечно, очень плохо.

    Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства. Игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами.

    Единственное, что могу сказать: по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.

    – Часто в ПФЛ проводятся допинг-тесты?

    – Проверки осуществляются не лигами, а РУСАДА, поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции, – сказал Соколов.

    Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский «Арсенал». В сезоне-2016/17 он провел пять матчей в премьер-лиге.

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