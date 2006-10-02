Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ», «Зенит» и «Локомотив» интересуются Гранквистом

    Теги Локомотив Зенит Манчестер Юнайтед Андреас Гранквист премьер-лига Россия премьер-лига Англия Хельсингборг возможные трансферы Д2 Швеция Краснодар Футбол

    Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заинтересовал ряд европейских клубов.

    По информации шведского сайта FotbollDirekt, за игрой 33-летнего шведа следит «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов сделать предложение о переходе Гранквиста в январе.

    Также интерес к защитнику проявляют «Зенит» и «Локомотив». Об интересе российских клубов стало известно летом, но они все еще следят за Гранквистом.

    Защитник на данный момент выступает за клуб второго шведского дивизиона «Хельсингборг», куда он перебрался из «Краснодара».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться