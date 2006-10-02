«МЮ», «Зенит» и «Локомотив» интересуются Гранквистом

Бывший защитник Андреас Гранквист заинтересовал ряд европейских клубов.

По информации шведского сайта FotbollDirekt, за игрой 33-летнего шведа следит . Английский клуб готов сделать предложение о переходе Гранквиста в январе.

Также интерес к защитнику проявляют и «Локомотив». Об интересе российских клубов стало известно летом, но они все еще следят за Гранквистом.

Защитник на данный момент выступает за клуб второго шведского дивизиона , куда он перебрался из «Краснодара».