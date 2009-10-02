Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конор: «Хабиб – подлая крыса. Наша вражда не закончится после боя»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор уверен, что вражда с командой Хабиба Нурмагомедова не закончится даже после поединка.

    «[Хабиб] – подлая крыса. Все мы знаем, что за люди его окружают и как они себя ведут. В жопу их всех! Поверьте, эта вражда не закончится после боя. Каждому из них придется оборачиваться на улице. Следить за тем, что они говорят и делают, спать с открытыми глазами», – сказал Макгрегор.

    Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

    Конор – отличный боец и главный актив UFC, не слушайте хейтеров

    «У него были пустые глаза нервного алкаша». Хабиб разнес Конора в интервью ESPN

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться