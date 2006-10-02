Крикунов возглавил «Динамо»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов возглавил московское .

Прежний тренер команды Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и войдут в новый тренерский штаб. «Динамо» покидает только .

Напомним, что Крикунов приводил к званию чемпиона России в 2005 году.

Крикунов также возглавлял сборную России с 2005 по 2006 год. Он приводил ее к бронзовым медалям на ЧМ-2005, а на ОИ-2006 занял четвертое место, обыграв в четвертьфинале канадцев.

В КХЛ Крикунов также работал в «Нефтехимике», «Барысе» и «Ак Барсе». Он возглавлял сборные Белоруссии, Казахстана и Словении.