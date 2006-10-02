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    Крикунов возглавил «Динамо»

    Теги переходы Владимир Воробьев Александр Степанов Владимир Крикунов Виталий Еремеев Олег Ореховский Андрей Николишин отставки КХЛ Динамо Хоккей

    Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо».

    Прежний тренер команды Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в новый тренерский штаб. «Динамо» покидает только Андрей Николишин.

    Напомним, что Крикунов приводил «Динамо» к званию чемпиона России в 2005 году.

    Крикунов также возглавлял сборную России с 2005 по 2006 год. Он приводил ее к бронзовым медалям на ЧМ-2005, а на ОИ-2006 занял четвертое место, обыграв в четвертьфинале канадцев.

    В КХЛ Крикунов также работал в «Нефтехимике», «Барысе» и «Ак Барсе». Он возглавлял сборные Белоруссии, Казахстана и Словении.

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