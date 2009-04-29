Емельяненко нокаутировал Мира, «Юве» вырвал победу в матче с «Интером», хоккейная сборная опять проиграла и другие новости утра

1. Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Разобрался за 48 секунд.

2. «Ювентус» за две минуты вырвал победу у «Интера» в одном из главных матчей сезона серии А. Перед пропущенным голом Спаллетти заменил Икарди на Сантона, а после игры заверил, что это не ошибка. Кстати, Игуаин забил впервые за 400 минут.

3. В чемпионате Испании «Реал» обыграл «Леганес» без Роналду. После игры Зидан рассказал, как победить «Баварию».

4. В премьер-лиге был только один матч: «Арсенал» победил «Анжи», но Миодраг Божович все равно не знает, останется ли в Туле. Команда из Махачкалы по итогам тура может оказаться в зоне вылета.

5. В чемпионате Англии «Челси» в гостях выиграл у «Суонси», «Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити». У лондонцев есть шанс на место в топ-4.

6. Казанский «Зенит» – снова чемпион России по волейболу. В пятый раз подряд.

7. Хоккейная сборная России проиграла в пятый раз подряд! Тренер Илья Воробьев разочарован некоторыми ребятами. Но это еще не все: Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ из-за травм.

8. Сборная США едет на ЧМ в приличном составе. С Кэйном, Годро, Крайдером, Эткинсоном и Ларкиным.

9. «Тампа» стартовала во втором раунде Кубка Стэнли с чувствительного поражения от «Бостона» (2:6). У Василевского – 5 пропущенных, у Кучерова – «-2» в полезность. Зато забил Сергачев. Все результаты НХЛ

10. Рекордные 26 очков Эла Хорфорда помогли «Бостону» одолеть «Милуоки» (112:96) в седьмом матче серии и выйти во второй раунд. Все результаты НБА

11. Пара инсайдов от Нобеля Арустамяна: «Локомотив» предлагает Балотелли 4 млн евро в год, «Краснодар» готов заплатить 8 млн евро за Алексея Миранчука».

12. Великобритании 24 года не было в элитном дивизионе хоккейного ЧМ. А теперь будет.

13. «Спартак» сыграет в Перми без Дениса Глушакова, у которого, возможно, травма. А также без тренера Романа Пилипчука. А Комбарова, скорее всего, не поставят в состав.

14. А ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Вернблума и Дзагоева.

15. Феттель стартанет с поула в Гран-при Азербайджана, у Сироткина 11-е место на решетке.

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