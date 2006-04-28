Великобритания впервые за 24 года вышла в элитный дивизион ЧМ

Сборные Великобритании и Италии в следующем году будут выступать в элитном дивизионе чемпионата мира.

На турнире в дивизионе 1А команды заняли первую и вторую позиции, позволяющее пробиться в элиту.

Великобритания занял первую строчку, набрав десять очков. У Италии на счету девять баллов.

В последнем матче Великобритании достаточно было набрать одно очко, чтобы занять первое место.

По ходу игры они уступали Венгрии 0:2, но в третьем периоде отыгрались, а второй гол, который перевел игру в овертайм, был забит за 16 секунд до конца 3-го периода.

Британцы в последний раз играли элитном дивизионе ЧМ в 1994 году, итальянцы – в 2017.