Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Великобритания впервые за 24 года вышла в элитный дивизион ЧМ

    Теги сборная Италии сборная Великобритании ЧМ-2018 (первый дивизион) Хоккей

    Сборные Великобритании и Италии в следующем году будут выступать в элитном дивизионе чемпионата мира.

    На турнире в дивизионе 1А команды заняли первую и вторую позиции, позволяющее пробиться в элиту.

    Великобритания занял первую строчку, набрав десять очков. У Италии на счету девять баллов.

    В последнем матче Великобритании достаточно было набрать одно очко, чтобы занять первое место.

    По ходу игры они уступали Венгрии 0:2, но в третьем периоде отыгрались, а второй гол, который перевел игру в овертайм, был забит за 16 секунд до конца 3-го периода.

    Британцы в последний раз играли элитном дивизионе ЧМ в 1994 году, итальянцы – в 2017.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться