Нобель Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в районе 4 млн евро в год»

Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Ниццу» и перейти в .

По окончании сезона 27-летний футболист станет свободным агентом.

«Это правда, что Марио в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между «железнодорожниками» и агентом футболиста Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей».

«Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату – в районе 4 миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой.

Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», – сказал инсайдер в программе «Секретные материалы».

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