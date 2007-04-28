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    Нобель Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в районе 4 млн евро в год»

    Теги Локомотив Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Марио Балотелли Нобель Арустамян Футбол

    Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Ниццу» и перейти в «Локомотив».

    По окончании сезона 27-летний футболист станет свободным агентом.

    «Это правда, что Марио в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между «железнодорожниками» и агентом футболиста Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей».

    «Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату – в районе 4 миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой.

    Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», – сказал инсайдер Нобель Арустамян в программе «Секретные материалы».

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