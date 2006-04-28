ЦСКА вылетел на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

Футболисты ЦСКА отправились на матч 28-го тура премьер-лиги с .

В Санкт-Петербург не полетели травмированные полузащитники и Понтус Вернблум.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес;

Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович;

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.