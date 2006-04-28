Наверх

    ЦСКА вылетел на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы Алан Дзагоев Понтус Вернблум Футбол

    Футболисты ЦСКА отправились на матч 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

    В Санкт-Петербург не полетели травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

    Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес;

    Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович;

    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться