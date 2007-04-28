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    Кэйн, Годро, Крайдер, Эткинсон и Ларкин вошли в состав сборной США на ЧМ-2018

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    Сборная США назвала состав команды на ЧМ-2018.

    Вратари: Скотт Дарлинг («Каролина»), Кит Кинкейд («Нью-Джерси»), Чарли Линдгрен («Монреаль»).

    Защитники: Уилл Бутчер («Нью-Джерси»), Коннор Мерфи, Джордан Оэстерле (оба – «Чикаго»), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Ник Дженсен («Детройт»), Нил Пионк («Рейнджерс»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»).

    Нападающие: Кэм Эткинсон, Сонни Милано (оба – «Коламбус»), Патрик Кэйн, Алекс Дебринкет (оба – «Чикаго»), Дилан Ларкин («Детройт»), Блэйк Коулмэн, Андерс Ли («Айлендерс»), Джонни Годро («Калгари»), Колин Уайт («Оттава»), Брайан Гиббонс («Нью-Джерси»), Тейдж Томпсон («Сент-Луис»), Дерек Райан («Каролина»), Крис Крайдер («Рейнджерс»).

    18-летний защитник Куинн Хьюз – единственный хоккеист из списка, который не играет в НХЛ.

    Главным тренером сборной США будет Джефф Блэшилл. 4 мая американцы проведут первый матч на турнире против Канады.

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