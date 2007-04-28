Кэйн, Годро, Крайдер, Эткинсон и Ларкин вошли в состав сборной США на ЧМ-2018

назвала состав команды на ЧМ-2018.

Вратари: Скотт Дарлинг («Каролина»), Кит Кинкейд («Нью-Джерси»), Чарли Линдгрен ( ).

Защитники: Уилл Бутчер («Нью-Джерси»), Коннор Мерфи, Джордан Оэстерле (оба – «Чикаго»), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Ник Дженсен ( ), Нил Пионк («Рейнджерс»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Кэм Эткинсон, Сонни Милано (оба – «Коламбус»), Патрик Кэйн, Алекс Дебринкет (оба – ), Дилан Ларкин («Детройт»), Блэйк Коулмэн, Андерс Ли ( ), Джонни Годро («Калгари»), Колин Уайт («Оттава»), Брайан Гиббонс («Нью-Джерси»), Тейдж Томпсон («Сент-Луис»), Дерек Райан («Каролина»), Крис Крайдер («Рейнджерс»).

18-летний защитник Куинн Хьюз – единственный хоккеист из списка, который не играет в НХЛ.

Главным тренером сборной США будет Джефф Блэшилл. 4 мая американцы проведут первый матч на турнире против Канады.