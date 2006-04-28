Дмитрий Чернышенко: «В плюс «Матч ТВ» пока не вышел, но мы на верном пути»

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко высказался о финансах телеканала .

- Ожидалось, что «Матч ТВ» станет операционно прибыльным к 2018 году. Удастся выйти в плюс?

– Делать общедоступное спортивное ТВ в нынешних рыночных условиях непросто. Особенность спортивных трансляций в том, что они востребованы здесь и сейчас, в режиме реального времени.

Монетизировать библиотеку контента впоследствии практически невозможно. При этом покупка прав на самые интересные трансляции – это очень дорого. Только рекламой нигде в мире эти затраты не отбиваются. Поэтому мы активно развиваем платную модель.

В плюс мы пока не вышли, но мы на верном пути. В прошлом году выручка спортивного сегмента заметно выросла, еще заметнее выросла выручка от услуг трансляции, причем трансляций собственного производства мы в прошлом году выпустили в эфир свыше тысячи.

Дистрибуция платных спортивных каналов ГПМ «Матч» в деньгах выросла на треть. Заметно, на четверть, выросло число абонентов премиальных футбольных каналов.

На 20% увеличилось количество абонентов базовых спортивных каналов. В этом году канал должен стать операционно прибыльным, – сказал Чернышенко.

«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей