Гран-при Азербайджана. Онлайн

Гран-при Азербайджана
Баку
29 апреля 2018 года
Гонка
В 15:10 по московскому времени стартует Гран-при Азербайджана, четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
Стартовый порядок
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Кими Райкконен («Феррари»)
7. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
9. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
10. Ланс Стролл («Уильямс»)
11. Сергей Сироткин («Уильямс»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Шарль Леклер («Заубер»)
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Стоффель Вандорн («Макларен»)
17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Брендон Хартли («Торо Россо»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)
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