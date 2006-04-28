Глушаков не прилетел со «Спартаком» в Пермь. Причина – травма колена

прибыл в Пермь на матч 28-го тура премьер-лиги с , который состоится в воскресенье.

В составе московской команды нет хавбека и защитника Сердара Ташчи. Также в Пермь не прилетел нападающий «Спартака» , вынужденный пропустить игру с «Амкаром» из-за перебора желтых карточек.

Как сообщается, Глушаков не примет участия в матче по причине травмы колена. В четверг на тренировке хавбек столкнулся в ходе одного из упражнений с полузащитником и получил сильный ушиб. В пятницу Глушаков работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние не позволит принять участие во встрече с «Амкаром».

У Ташчи повреждение приводящей мышцы.

Сообщается, что в Пермь также не полетел член тренерского штаба «Спартака» Роман Пилипчук.