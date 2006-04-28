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    Глушаков не прилетел со «Спартаком» в Пермь. Причина – травма колена

    Теги Спартак Сердар Ташчи Амкар Луис Адриано премьер-лига Россия травмы Денис Глушаков Роман Пилипчук Лоренсо Мельгарехо Футбол

    «Спартак» прибыл в Пермь на матч 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром», который состоится в воскресенье.

    В составе московской команды нет хавбека Дениса Глушакова и защитника Сердара Ташчи. Также в Пермь не прилетел нападающий «Спартака» Луис Адриано, вынужденный пропустить игру с «Амкаром» из-за перебора желтых карточек.

    Как сообщается, Глушаков не примет участия в матче по причине травмы колена. В четверг на тренировке хавбек столкнулся в ходе одного из упражнений с полузащитником Лоренсо Мельгарехо и получил сильный ушиб. В пятницу Глушаков работал по индивидуальной программе, и стало понятно, что его состояние не позволит принять участие во встрече с «Амкаром».

    У Ташчи повреждение приводящей мышцы.

    Сообщается, что в Пермь также не полетел член тренерского штаба «Спартака» Роман Пилипчук.

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