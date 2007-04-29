Лучано Спаллетти о замене Икарди: «Нужно было поддерживать определенную структуру»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о причинах поражения в матче 35-го тура чемпионата Италии против (2:3).

«Мне сложно оценивать судейство. Не думаю, что арбитр держал баланс в разных ситуациях.

Проиграли, потому что потратили много сил, играя вдесятером. Потом соперник сравнял счет – это было настолько хаотично и неудачно для нас. Честно говоря, команда заслужила большего.

Замена Икарди? Было много измотанных игроков. Проблема была в том, что нам нужно больше работать в обороне и в контроле мяча, поскольку мы начинаем глубоко и должны поддерживать определенную структуру, так как играет очень высоко. С Сантоном я мог укрепить этот момент.

Самое простое в этой ситуации – рассказать им [игрокам] правду. Нам нужно избавиться от горечи поражения, потому что команда этого не заслужила.

Трудно заставить команду принять это. Нужно выразить игрокам ту признательность, которой они заслуживают. Эта игра много значит для нас, для болельщиков, для всех. Потребуется не одна бессонная ночь, чтобы избавиться от горечи.

Есть некоторые вещи, которые мы не понимаем… Все не должно было заканчиваться так», – сказал тренер.