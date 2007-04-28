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    Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Рома» была сильнее «Кьево»

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    В 35-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Кьево», «Интер» – «Ювентус», «Милан» встречается с «Болоньей», а «Наполи» – с «Фиорентиной».

    Чемпионат Италии

    35-й тур

    Рома – Кьево 4:1 (2:0, 2:1)
    Дата проведения
    28 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Шик, 2:0 – 40 Джеко, 3:0 – 65 Эль-Шаарави, 4:0 – 67 Джеко, 4:1 – 88 Инглезе.
    РомаАлиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Гоналон, 79), де Росси, Наингголан, Шик (Манолас, 60), Джеко (Жерсон, 84), Эль-Шаарави.
    КьевоСоррентино, Бани (Гамберини, 46), Радованович, Томович, Депаоли (Ярошиньски, 28), Кастро (Бирса, 79), Ригони, Хетемай, Каччаторе, Пуччарелли, Инглезе.
    Предупреждения:
    Коларов (24), Хетемай (28), Бирса (90), Наингголан (90).
    Удаление:
    Жезус (56).

     

    Интер – Ювентус 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    28 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 Дуглас Коста, 0:2 – 45 Матюиди.
    ИнтерХанданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Весино, Брозович, Рафинья, Кандрева, Перишич, Икарди.
    ЮвентусБуффон, Бардзальи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.
    Предупреждения:
    Куадрадо (5), Пьянич (21), Бардзальи (45).
    Удаление:
    Весино (18).

     

    Кротоне – Сассуоло
    Дата проведения
    29 апреля, 13.30, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика

     

    Верона – СПАЛ
    Дата проведения
    29 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Беневенто – Удинезе
    Дата проведения
    29 апреля, 16.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – Кальяри
    Дата проведения
    29 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Дженоа
    Дата проведения
    29 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Милан
    Дата проведения
    29 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фиорентина – Наполи
    Дата проведения
    29 апреля, 19.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Лацио
    Дата проведения
    29 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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