Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Рома» была сильнее «Кьево»

В 35-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Кьево», «Интер» – «Ювентус», «Милан» встречается с «Болоньей», а «Наполи» – с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
35-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 9 Шик, 2:0 – 40 Джеко, 3:0 – 65 Эль-Шаарави, 4:0 – 67 Джеко, 4:1 – 88 Инглезе.
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Рома –
Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Гоналон, 79), де Росси, Наингголан, Шик (Манолас, 60), Джеко (Жерсон, 84), Эль-Шаарави.
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Кьево –
Соррентино, Бани (Гамберини, 46), Радованович, Томович, Депаоли (Ярошиньски, 28), Кастро (Бирса, 79), Ригони, Хетемай, Каччаторе, Пуччарелли, Инглезе.
- Предупреждения:
- Коларов (24), Хетемай (28), Бирса (90), Наингголан (90).
- Удаление:
- Жезус (56).
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 13 Дуглас Коста, 0:2 – 45 Матюиди.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Весино, Брозович, Рафинья, Кандрева, Перишич, Икарди.
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.
- Удаление:
- Весино (18).
- Дата проведения
- 29 апреля, 13.30, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.