Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Рома» была сильнее «Кьево»

В 35-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Кьево», «Интер» – «Ювентус», «Милан» встречается с «Болоньей», а «Наполи» – с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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