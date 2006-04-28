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    Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Вильярреал» – «Сельта»

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    В 35-м туре испанской примеры «Реал» играет дома с «Леганесом», «Атлетико» встречается на выезде с «Алавесом», а «Барселона» – с «Депортиво».

    Чемпионат Испании

    35-й тур

    Эспаньол – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    28 апреля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Атлетик
    Дата проведения
    28 апреля, 17.15, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Леганес
    Дата проведения
    28 апреля, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Сельта
    Дата проведения
    28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Жирона
    Дата проведения
    29 апреля, 13.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Атлетико
    Дата проведения
    29 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Валенсия – Эйбар
    Дата проведения
    29 апреля, 19.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Депортиво – Барселона
    Дата проведения
    29 апреля, 21.45, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Малага
    Дата проведения
    30 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Севилья 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Марти, 1:1 – 16 Фернандес, 2:1 – 74 Моралес.
    ЛевантеОласабаль, Коке, Постиго, Робер, Луна, Моралес (Педро Лопес, 81), Кампанья, Лукич (Родригес, 86), Барди, Марти (Джейсон, 62), Боатенг.
    СевильяСория, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Гайс, Банега, Сарабия, Васкес (Лайюн, 73), Нолито (Сандро Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).
    Предупреждения:
    Луна (77), Сарабия (87).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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