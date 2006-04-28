Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Вильярреал» – «Сельта»

В 35-м туре испанской примеры «Реал» играет дома с «Леганесом», «Атлетико» встречается на выезде с «Алавесом», а «Барселона» – с «Депортиво».

Чемпионат Испании

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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