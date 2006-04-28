Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Вильярреал» – «Сельта»

В 35-м туре испанской примеры «Реал» играет дома с «Леганесом», «Атлетико» встречается на выезде с «Алавесом», а «Барселона» – с «Депортиво».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.15, «Аноэта»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 29 апреля, 13.00, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45, «Риасор»
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Оласабаль, Коке, Постиго, Робер, Луна, Моралес (Педро Лопес, 81), Кампанья, Лукич (Родригес, 86), Барди, Марти (Джейсон, 62), Боатенг.
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Севилья –
Сория, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Гайс, Банега, Сарабия, Васкес (Лайюн, 73), Нолито (Сандро Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.