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Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» разгромил в гостях «Кливленд», «Денвер» нанес поражение «Голден Стэйт» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. В Кливленде «Рокетс» разгромили «Кавальерс» (120:88).

    «Денвер» на своей площадке нанес поражение «Голден Стэйт» (115:108).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Чикаго 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22)
    Дата проведения
    3 февраля, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    Индиана – Филадельфия 100:92 (33:27, 29:30, 14:18, 24:17)
    Дата проведения
    4 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика

    Детройт – Майами 111:107 (27:26, 27:24, 22:27, 35:30)
    Дата проведения
    4 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Орландо – Вашингтон 98:115 (25:31, 22:25, 22:31, 29:28)
    Дата проведения
    4 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика

    Кливленд – Хьюстон 88:120 (20:32, 19:33, 30:32, 19:23)
    Дата проведения
    4 февраля, 04.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Голден Стэйт 115:108 (29:32, 26:24, 22:27, 38:25)
    Дата проведения
    4 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Юта 111:120 (24:33, 25:28, 29:26, 33:33)
    Дата проведения
    4 февраля, 05.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    Миннесота – Новый Орлеан 118:107 (37:29, 29:24, 29:28, 23:26)
    Дата проведения
    4 февраля, 05.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика

    Сакраменто – Даллас 99:106 (28:27, 26:29, 31:25, 14:25)
    Дата проведения
    4 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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