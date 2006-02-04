Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. В Кливленде «Рокетс» разгромили «Кавальерс» (120:88).

«Денвер» на своей площадке нанес поражение «Голден Стэйт» (115:108).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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