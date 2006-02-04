Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. В Кливленде «Рокетс» разгромили «Кавальерс» (120:88).
«Денвер» на своей площадке нанес поражение «Голден Стэйт» (115:108).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 05.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 05.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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