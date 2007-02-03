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    Игроки «Тосно» будут бойкотировать тренировки, пока руководство клуба не поговорит с ними о долгах

    Теги премьер-лига Россия Давид Юрченко Тосно кризис Вячеслав Матюшенко

    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко заявил, что игроки намерены бойкотировать тренировки, пока не поговорят с руководством клуба об имеющихся задолженностях.

    «Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

    Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

    Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.

    Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко чуть ранее также высказался о ситуации.

    «Перед игроками существуют небольшие долги, за два месяца – декабрь и январь. Я не могу запретить им говорить. Кто все рассказал – это его право, сейчас будем разбирать ситуацию и искать, кто это все инициировал.

    Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку», – сказал Матюшенко.

    «Тосно» не платит игрокам зарплату с середины ноября, премиальные – почти за весь сезон. У клуба также есть долги перед тренерами, врачами и персоналом.

    Команда занимает 14-е место в таблице РФПЛ. Сегодняшний товарищеский матч между с курским «Авангардом» не состоится из-за бойкота со стороны игроков. 

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