Игроки «Тосно» будут бойкотировать тренировки, пока руководство клуба не поговорит с ними о долгах

Вратарь Давид Юрченко заявил, что игроки намерены бойкотировать тренировки, пока не поговорят с руководством клуба об имеющихся задолженностях.

«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным.

Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем», – сказал Юрченко.

Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко чуть ранее также высказался о ситуации.

«Перед игроками существуют небольшие долги, за два месяца – декабрь и январь. Я не могу запретить им говорить. Кто все рассказал – это его право, сейчас будем разбирать ситуацию и искать, кто это все инициировал.

Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку», – сказал Матюшенко.

«Тосно» не платит игрокам зарплату с середины ноября, премиальные – почти за весь сезон. У клуба также есть долги перед тренерами, врачами и персоналом.

Команда занимает 14-е место в таблице РФПЛ. Сегодняшний товарищеский матч между с курским «Авангардом» не состоится из-за бойкота со стороны игроков.