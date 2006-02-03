Ахмед Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вернувшийся в московскую команду на правах аренды из , рассказал о периоде выступлений в Англии.

– Почему у вас далеко не все получилось в ?

– Вот на этот вопрос я даже не могу ответить… У меня, правда, нет никаких сейчас объяснений. Я бы с удовольствием порассуждал на эту тему, но ничего в голову не приходит на сей счет.

– Может быть, после чемпионата России было сложно привыкнуть к скоростям АПЛ? Не смогли перестроиться?

– Да я бы не сказал, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть. Бесспорно, разница есть. Но ведь когда я только уехал в «Лестер», поначалу выходил и забивал. При прежнем тренере все складывалось нормально.

Потом произошла перестановка на тренерском мостике, и я перестал проходить в состав. У нового тренера было другое видение игры, он на меня не рассчитывал. И я не думаю, что в этой ситуации проблема заключалась исключительно во мне.

– И все-таки после РФПЛ во сколько раз быстрее в Англии нужно принимать решение на поле?

– Может быть, совсем не намного. Но никак не в два и не в три.

– На что мог бы претендовать ЦСКА в чемпионате Англии?

– Думаю, армейцы были бы в середине таблицы английской премьер-лиги. ЦСКА точно не боролся бы за выживание в этой лиге. Это исключено! Крепкий середняк.