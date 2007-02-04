Мурат Гассиев нокаутировал Юньера Дортикоса и вышел в финал суперсерии

Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса, объединил пояса IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.



Гассиев дважды отправил Дортикоса в нокдаун в 12 раунде, а потом нокаутировал.



В финале Мурат Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.



Гассиев уничтожил Дортикоса. Это было страшно