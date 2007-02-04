Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса, объединил пояса IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.
Гассиев дважды отправил Дортикоса в нокдаун в 12 раунде, а потом нокаутировал.
В финале Мурат Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.
Гассиев уничтожил Дортикоса. Это было страшно
Мурат Гассиев нокаутировал Юньера Дортикоса и вышел в финал суперсерии
Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса, объединил пояса IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.
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- Александр Усик37%