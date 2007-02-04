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    Мурат Гассиев нокаутировал Юньера Дортикоса и вышел в финал суперсерии

    Теги Мурат Гассиев Юньер Дортикос

    Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса, объединил пояса IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.

    Гассиев дважды отправил Дортикоса в нокдаун в 12 раунде, а потом нокаутировал.

    В финале Мурат Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком.

    Гассиев уничтожил Дортикоса. Это было страшно

    Опрос

    Кто победит – Гассиев или Усик?

    4602 голосa 7
    • Мурат Гассиев
      63%
    • Александр Усик
      37%

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