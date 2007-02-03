«Рубин» подаст жалобу в ФИФА на Сонга. Он в одностороннем порядке расторг контракт с клубом

Руководство «Рубина» обратится в ФИФА в связи с уходом из команды полузащитника Александра Сонга.
30-летний камерунский хавбек в одностороннем порядке разорвал соглашение с казанцами, и клуб считает действия игрока незаконными.
«Рубин» подаст жалобу в палату по разрешению споров ФИФА и намерен требовать с Сонга компенсацию за разрыв соглашения.
Хавбеку грозит дисквалификация. Санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру.
31 января стало известно, что Сонг тренируется на базе «Арсенала». Он не вошел в число футболистов «Рубина», отправившихся на зимние сборы.