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    «Рубин» подаст жалобу в ФИФА на Сонга. Он в одностороннем порядке расторг контракт с клубом

    Теги Рубин Александр Сонг премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал ФИФА

    Руководство «Рубина» обратится в ФИФА в связи с уходом из команды полузащитника Александра Сонга.

    30-летний камерунский хавбек в одностороннем порядке разорвал соглашение с казанцами, и клуб считает действия игрока незаконными.

    «Рубин» подаст жалобу в палату по разрешению споров ФИФА и намерен требовать с Сонга компенсацию за разрыв соглашения.

    Хавбеку грозит дисквалификация. Санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру. 

    31 января стало известно, что Сонг тренируется на базе «Арсенала». Он не вошел в число футболистов «Рубина», отправившихся на зимние сборы.

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