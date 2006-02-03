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    Мхитарян отдал 3 голевых паса в первом матче в основном составе «Арсенала». Обамеянг забил гол. У Рэмзи хет-трик

    Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмзи Пьер-Эмерик Обамеянг Генрих Мхитарян

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировали в основном составе «Арсенала» в матче 26-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (5:1).

    29-летний армянский хавбек на 6-й и 74-й минутах отдал голевые пасы Аарону Рэмзи, который в этой игре оформил хет-трик.

    На 37-й минуте Мхитарян ассистировал Обамеянгу, забившему дебютный гол за лондонцев из явного офсайда, но судьи засчитали мяч.

    Мхитарян уже играл за «Арсенал», выйдя на замену на 60-й минуте встречи со «Суонси» (1:3). Для Обамеянга это первая игра.

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