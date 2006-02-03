Мхитарян отдал 3 голевых паса в первом матче в основном составе «Арсенала». Обамеянг забил гол. У Рэмзи хет-трик

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировали в основном составе в матче 26-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (5:1).

29-летний армянский хавбек на 6-й и 74-й минутах отдал голевые пасы , который в этой игре оформил хет-трик.

На 37-й минуте Мхитарян ассистировал Обамеянгу, забившему дебютный гол за лондонцев из явного офсайда, но судьи засчитали мяч.

Мхитарян уже играл за , выйдя на замену на 60-й минуте встречи со «Суонси» (1:3). Для Обамеянга это первая игра.