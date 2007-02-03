Товарищеские матчи. «Динамо» сыграло вничью с «Высочиной», «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун»

Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Арсенал Тула – Лудогорец Болгария – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сверчок (27) .
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов, 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба, 71).
«Лудогорец»: Бруно, Сисиньо, Моци (Терзиев, 74), Пластун (Форстер, 74), Саша (Натанаэл, 74), Анисет (Кампаньяро, 74), Дяков (Горальски, 46), Марселиньо, Сверчок (Вандерсон, 46), Лукоки (Ковачев, 74), Виргил.
Уфа Россия – Слован Чехия – 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Поточны (26), 1:1 – Фатаи (42), 1:2 – Бартль (56), 2:2 – Игбоун (76), 2:3 – Цоуфал (79, пенальти).
Динамо Россия – Высочина Чехия – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Марков (80); 1:1 – Икауниекс (89).
ДИНАМО: Лещук, Рауш (Калугин, 69), Цаллагов (Рыков, 46), Морозов, Шуньич (Козлов, 46), Хольмен (Темников, 69), Соу (Кузьмин, 62), Ташаев (Грулев, 65), Москвичев (Соснин, 46), Луценко (Тетте, 62), Черных (Катрич, 76), Обольский (Марков, 46).
Спартак Россия – Хэбэй Чайна Форчун Китай – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Эрнанес (31); 1:1 – Зе Луиш (78); 1:2 – Жервиньо (86).
СПАРТАК: Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов, 79), Рассказов, Самедов (Бакаев, 68), Игнатов (Фернанду, 60), Зобнин, Ханни (Луиз Адриану, 60), Мельгарехо (Педро Роша, 85), Зе Луиш.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.