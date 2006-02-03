Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эйбара», «Леванте» – «Реал»

В 22-м туре испанской примеры «Реал» сыграет с «Леванте», «Барселона» сразится в каталонском дерби с «Эспаньолом», а «Атлетико» примет «Валенсию».
Чемпионат Испании
22-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.45, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 4 февраля, 14.00, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.00, «Аноэта»
- Голы:
- 1:0 – 32 Виллиан Жозе, 2:0 – 62 Ильярраменди, 3:0 – 75 Каналес, 4:0 – 82 Элустондо, 5:0 – 89 Ильярраменди.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Элустондо, Навас, де ла Белья, Прието (Гуриди, 83), Субельдия, Ильярраменди, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Агиррече, 85), Хуанми (Каналес, 69).
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Депортиво –
Мартинес, Боведа, Альбентоса, Шер, Луизинью, Крон-Дели (Вальверде, 80), Гильерме, Картабия (Баккали, 74), Хиль (Чолак, 55), Адриан, Перес.
- Предупреждение:
- Шер (25).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.