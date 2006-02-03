Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эйбара», «Леванте» – «Реал»

В 22-м туре испанской примеры «Реал» сыграет с «Леванте», «Барселона» сразится в каталонском дерби с «Эспаньолом», а «Атлетико» примет «Валенсию».

Чемпионат Испании

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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