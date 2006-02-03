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    Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эйбара», «Леванте» – «Реал»

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    В 22-м туре испанской примеры «Реал» сыграет с «Леванте», «Барселона» сразится в каталонском дерби с «Эспаньолом», а «Атлетико» примет «Валенсию».

    Чемпионат Испании

    22-й тур

    Эйбар – Севилья
    Дата проведения
    3 февраля, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Вильярреал
    Дата проведения
    3 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Сельта
    Дата проведения
    3 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Реал Мадрид
    Дата проведения
    3 февраля, 22.45, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Леганес
    Дата проведения
    4 февраля, 14.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Барселона
    Дата проведения
    4 февраля, 18.15, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Атлетик
    Дата проведения
    4 февраля, 20.30, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Валенсия
    Дата проведения
    4 февраля, 22.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лас-Пальмас – Малага
    Дата проведения
    5 февраля, 23.00, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Депортиво 5:0 (1:0, 4:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 23.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 Виллиан Жозе, 2:0 – 62 Ильярраменди, 3:0 – 75 Каналес, 4:0 – 82 Элустондо, 5:0 – 89 Ильярраменди.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Элустондо, Навас, де ла Белья, Прието (Гуриди, 83), Субельдия, Ильярраменди, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Агиррече, 85), Хуанми (Каналес, 69).
    ДепортивоМартинес, Боведа, Альбентоса, Шер, Луизинью, Крон-Дели (Вальверде, 80), Гильерме, Картабия (Баккали, 74), Хиль (Чолак, 55), Адриан, Перес.
    Предупреждение:
    Шер (25).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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