Олимпиада-2018. Сборной Норвегии по ошибке прислали 15 тысяч куриных яиц вместо заказанных 1500

Поварам сборной Норвегии в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018, прислали 15 000 куриных яиц вместо заказанных 1500.

Норвежские повара составляли текст заказа корейскому поставщику через переводчик Google. Суть заказа поставщик понял, но с количеством вышла ошибка.

«К нам приехала машина, наполовину забитая яицами. Мы были дико удивлены, что уж тут сказать. Вытаскивали упаковки с яицами, а они все не заканчивались. К счастью, большинство удалось вернуть», – рассказал один из норвежских поваров.

«Будем теперь делать омлеты, варить яица, готовить лосося с яичницей. И, конечно, надеемся, что нам придется готовить много сахарного печенья, которое мы даем спортсменам за медали», – отметил он.