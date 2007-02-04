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    Олимпиада-2018. Сборной Норвегии по ошибке прислали 15 тысяч куриных яиц вместо заказанных 1500

    Теги Пхенчхан-2018 сборная Норвегии сборная Норвегии жен

    Поварам сборной Норвегии в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018, прислали 15 000 куриных яиц вместо заказанных 1500.

    Норвежские повара составляли текст заказа корейскому поставщику через переводчик Google. Суть заказа поставщик понял, но с количеством вышла ошибка.

    «К нам приехала машина, наполовину забитая яицами. Мы были дико удивлены, что уж тут сказать. Вытаскивали упаковки с яицами, а они все не заканчивались. К счастью, большинство удалось вернуть», – рассказал один из норвежских поваров.

    «Будем теперь делать омлеты, варить яица, готовить лосося с яичницей. И, конечно, надеемся, что нам придется готовить много сахарного печенья, которое мы даем спортсменам за медали», – отметил он.

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