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    Чемпионат Англии. «Суонси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Хаддерсфилда»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 25-м туре премьер-лиги «Арсенал» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом», «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», а в центральном матче встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

    Чемпионат Англии

    25-й тур

    Суонси – Арсенал
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    СуонсиФабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сон Ен, Дайер, Клукас, Фер, Нотон, Айю.
    АрсеналЧех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Джака, Эль-Ненни, Озил, Рэмзи, Ивоби, Ляказетт.
    Вест Хэм – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Вест ХэмАдриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Байрэм, Куяте, Райс, Жоау Мариу, Нобл, Сабалета, Эрнандес.
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Келли, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Сако, Заа, Таунсенд, Бентеке.
    Хаддерсфилд – Ливерпуль
    Дата проведения
    30 января, 23.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    ХаддерсфилдЛессль, Шиндлер, Йоргенсен, Леве, Конголо, Хогг, Муй, Биллинг, Хадерджонай, Мунье, Депуатр.
    ЛиверпульКариус, Матип, Робертсон, Гомес, Ловрен, Фирмино, Джан, Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.
    Саутгемптон – Брайтон
    Дата проведения
    31 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Ньюкасл – Бернли
    Дата проведения
    31 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Эвертон – Лестер
    Дата проведения
    31 января, 22.45, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Борнмут
    Дата проведения
    31 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    31 января, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Сити – Вест Бромвич
    Дата проведения
    31 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Сток Сити – Уотфорд
    Дата проведения
    31 января, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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