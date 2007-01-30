Чемпионат Англии. «Суонси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Хаддерсфилда»

В 25-м туре премьер-лиги «Арсенал» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом», «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», а в центральном матче встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
25-й тур
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Либерти Стэдиум»
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Суонси –
Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сон Ен, Дайер, Клукас, Фер, Нотон, Айю.
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Байрэм, Куяте, Райс, Жоау Мариу, Нобл, Сабалета, Эрнандес.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Келли, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Сако, Заа, Таунсенд, Бентеке.
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Шиндлер, Йоргенсен, Леве, Конголо, Хогг, Муй, Биллинг, Хадерджонай, Мунье, Депуатр.
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 31 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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