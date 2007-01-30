Чемпионат Англии. «Суонси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Хаддерсфилда»

В 25-м туре премьер-лиги «Арсенал» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом», «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вест Бромвич», а в центральном матче встретятся «Тоттенхэм» и .

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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