Призовые соревнований для россиян, отстраненных от Пхенчхана-2018, будут приравнены к олимпийским

, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что победители и призеры альтернативных стартов для отстраненных от Пхенчхана-2018 спортсменов получат такие же премии, как и медалисты Олимпиады.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх.

Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», – заявил Песков.

«Также он попросил проработать вопрос участниками экономической деятельности о том, чтобы обеспечить привлечение к рекламе и получение рекламных доходов для тех спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр», – цитирует пресс-секретаря «Р-Спорт».

От правительства России победители Олимпиады-2018 получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.