Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Призовые соревнований для россиян, отстраненных от Пхенчхана-2018, будут приравнены к олимпийским

    Теги Владимир Путин сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Дмитрий Песков

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что победители и призеры альтернативных стартов для отстраненных от Пхенчхана-2018 спортсменов получат такие же премии, как и медалисты Олимпиады.

    «Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх.

    Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», – заявил Песков.

    «Также он попросил проработать вопрос участниками экономической деятельности о том, чтобы обеспечить привлечение к рекламе и получение рекламных доходов для тех спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр», – цитирует пресс-секретаря «Р-Спорт».

    От правительства России победители Олимпиады-2018 получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться