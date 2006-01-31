Ханни заключил со «Спартаком» контракт на 3,5 года

«Спартак» официально объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни.
Футболист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.
До перехода в «Спартак» Ханни выступал за «Нант», «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». Хавбек, родившийшся во Франции, провел 8 матчей за сборную Алжира и забил 4 гола в этих играх.
В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в бельгийской лиге, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.
Фото: официальный сайт «Спартака»
Обамеянг в «Арсенале», Дзюба – тоже, а Смолов не уедет в АПЛ. Трансферное окно закрывается