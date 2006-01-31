Ханни заключил со «Спартаком» контракт на 3,5 года

официально объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта» .

Футболист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

До перехода в «Спартак» Ханни выступал за «Нант», «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и . Хавбек, родившийшся во Франции, провел 8 матчей за сборную Алжира и забил 4 гола в этих играх.

В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в бельгийской лиге, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.

Фото: официальный сайт «Спартака»

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