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    Ханни заключил со «Спартаком» контракт на 3,5 года

    Теги Спартак премьер-лига Россия Андерлехт высшая лига Бельгия трансферы фото Софьян Ханни

    «Спартак» официально объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни.

    Футболист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

    До перехода в «Спартак» Ханни выступал за «Нант», «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». Хавбек, родившийшся во Франции, провел 8 матчей за сборную Алжира и забил 4 гола в этих играх.

    В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в бельгийской лиге, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

    Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.

    Фото: официальный сайт «Спартака»

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