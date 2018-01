Хавбек Лукас Моура перешел в «Тоттенхэм».

25-летний бразилец подписал с лондонским клубом контракт до окончания сезона-2022/23.

Моура будет выступать за под 27-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер Лукаса обойдется «Тоттенхэму» в 25 миллионов евро.

«Everything is perfect and I’m sure that we will do big things together.»



🗣️ @LucasMoura7’s first interview as a Spurs player! 🚨#BemVindoLucas pic.twitter.com/MDgckubf3Y