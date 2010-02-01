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    Чиновник Минсельхоза: «Знаете, какой позор будет, если саранча прилетит на зеленые поля ЧМ-2018?»

    Теги ЧМ-2018 стадионы

    Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании заявил, что регионам необходимо уделить особое внимание борьбе с саранчой, чтобы не опозориться перед гостями ЧМ-2018.

    «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет.

    Футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут. Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?

    Приедут гости со всего мира на территорию РФ. Культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом.

    Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира – это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», – заявил Чекмарев.

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