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    «Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Рияд Марез

    Хавбек «Лестера» Рияд Марез не перейдет в «Манчестер Сити» во время текущего трансферного окна.

    По информации Sky Sports, «горожане» отказались от приобретения 26-летнего алжирца после того, как «лисы» отвергли очередное предложение.

    «Манчестер Сити» был готов заплатить за Мареза 65 миллионов фунтов и отдать «Лестеру» одного своего игрока.

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