«Манчестер Сити» отказался от покупки Мареза

Хавбек Рияд Марез не перейдет в «Манчестер Сити» во время текущего трансферного окна.

По информации Sky Sports, «горожане» отказались от приобретения 26-летнего алжирца после того, как «лисы» отвергли очередное предложение.

«Манчестер Сити» был готов заплатить за Мареза 65 миллионов фунтов и отдать «Лестеру» одного своего игрока.

«Манчестер Сити» сделал последнее предложение по Марезу – 65 млн фунтов плюс игрок

«Лестер» не продаст Мареза «Ман Сити» дешевле 90 млн фунтов. Трансфер может стать рекордным в АПЛ