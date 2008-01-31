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    Артем Дзюба: «Внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Гурам Аджоев

    Нападающий Артем Дзюба поделился впечатлениями после перехода в тульский «Арсенал» из «Зенита» на правах аренды.

    – Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать.

    Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду.

    Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он топ. Знаю требования Божовича.

    Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

    «Арсенал» Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?

    – Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

    - Соскучились по футболу?

    – Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде, – сказал Дзюба.

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