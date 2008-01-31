Артем Дзюба: «Внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади»

Нападающий Артем Дзюба поделился впечатлениями после перехода в тульский «Арсенал» из на правах аренды.

– Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать.

Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду.

Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он топ. Знаю требования Божовича.

Спасибо огромное Гураму Захаровичу Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

– Миодрага Божовича играет в атакующий футбол. Это подкупает?

– Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

- Соскучились по футболу?

– Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде, – сказал Дзюба.

Обамеянг в «Арсенале», Дзюба – в Туле. Трансферное окно закрывается

Дзюба ушел в тульский «Арсенал». Так будет лучше