Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» проведет встречу с соседом по турнирной таблице «Майами».
Лидер Востока «Бостон» сыграет с «Нью-Йорком», который продолжает борьбу за плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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