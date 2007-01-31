Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. проведет встречу с соседом по турнирной таблице «Майами».

Лидер Востока сыграет с «Нью-Йорком», который продолжает борьбу за плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА

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