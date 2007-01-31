Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    НБА. «Кливленд» – «Майами», «Бостон» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Индиана Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Нью-Йорк Орландо Филадельфия Финикс Портленд НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» проведет встречу с соседом по турнирной таблице «Майами».

    Лидер Востока «Бостон» сыграет с «Нью-Йорком», который продолжает борьбу за плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Лейкерс
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Мемфис
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Филадельфия
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Майами
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Шарлотт
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Чикаго
    Дата проведения
    1 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    1 февраля, 06.30, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    8 ведущих контор со всего света — в рейтинге зарубежных букмекеров Sports.ru

    Лучшие мировые букмекеры — в рейтинге Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться