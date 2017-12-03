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    «Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии. Это повторение рекорда

    Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура английской премьер-лиги (2:1).

    Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й в 15 матчах на старте сезона и 13-й подряд.

    «Горожане» повторили английский рекорд по числу побед подряд: ранее 13 побед одерживали только «Престон» в сезоне-1891/92, «Сандерленд» (1891/92), «Арсенал» (2001/02) и «Челси» (2016/17).

    Таким образом, в случае если «Ман Сити» в следующем туре обыграет «Манчестер Юнайтед», клуб установит новый рекорд.

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