«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии. Это повторение рекорда

обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура английской премьер-лиги (2:1).

Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й в 15 матчах на старте сезона и 13-й подряд.

«Горожане» повторили английский рекорд по числу побед подряд: ранее 13 побед одерживали только «Престон» в сезоне-1891/92, «Сандерленд» (1891/92), «Арсенал» (2001/02) и (2016/17).

Таким образом, в случае если «Ман Сити» в следующем туре обыграет , клуб установит новый рекорд.