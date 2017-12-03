«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии. Это повторение рекорда
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура английской премьер-лиги (2:1).
Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й в 15 матчах на старте сезона и 13-й подряд.
«Горожане» повторили английский рекорд по числу побед подряд: ранее 13 побед одерживали только «Престон» в сезоне-1891/92, «Сандерленд» (1891/92), «Арсенал» (2001/02) и «Челси» (2016/17).
Таким образом, в случае если «Ман Сити» в следующем туре обыграет «Манчестер Юнайтед», клуб установит новый рекорд.
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