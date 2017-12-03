«Халл» уволил Слуцкого с поста главного тренера

«Халл Сити» объявил об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Вместе со Слуцким «Халл» также покидает стратегический директор , проработавший в клубе менее двух месяцев.

Российский тренер возглавил «тигров» в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.

«Халл» не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в 3 очках от зоны вылета.

Расставание со Слуцким означает то, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.

