«Халл» уволил Слуцкого с поста главного тренера
«Халл Сити» объявил об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Вместе со Слуцким «Халл» также покидает стратегический директор Олег Яровинский, проработавший в клубе менее двух месяцев.
Российский тренер возглавил «тигров» в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.
«Халл» не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в 3 очках от зоны вылета.
Расставание со Слуцким означает то, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.
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