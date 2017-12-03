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    «Халл» уволил Слуцкого с поста главного тренера

    Теги Леонид Слуцкий отставки Халл Д2 Англия Олег Яровинский

    «Халл Сити» объявил об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

    Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 

    Вместе со Слуцким «Халл» также покидает стратегический директор Олег Яровинский, проработавший в клубе менее двух месяцев.

    Российский тренер возглавил «тигров» в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионшипа одержала всего 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.

    «Халл» не может выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в 3 очках от зоны вылета.

    Расставание со Слуцким означает то, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.
     

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