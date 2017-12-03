Вратарь «Беневенто» Бриньоли на 95-й минуте сравнял счет в матче с «Миланом» (2:2). Это первое очко команды в сезоне
Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли сравнял счет в матче серии А против «Милана» (2:2) на 5-й добавленной минуте.
Бриньоли головой замкнул подачу со штрафного. Это первый гол вратаря в серии А с 2001 года.
До этого матча «Беневенто» не набрал ни одного очка в чемпионате Италии, потерпев 14 поражений подряд.
Эта игра также стала дебютной для нового главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Подробную статистику выступлений Бриньоли вы можете посмотреть здесь.
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