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    Вратарь «Беневенто» Бриньоли на 95-й минуте сравнял счет в матче с «Миланом» (2:2). Это первое очко команды в сезоне

    Теги Милан серия А Италия видео Беневенто Альберто Бриньоли

    Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли сравнял счет в матче серии А против «Милана» (2:2) на 5-й добавленной минуте.

    Бриньоли головой замкнул подачу со штрафного. Это первый гол вратаря в серии А с 2001 года. 

    До этого матча «Беневенто» не набрал ни одного очка в чемпионате Италии, потерпев 14 поражений подряд. 

    Эта игра также стала дебютной для нового главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.  

    Подробную статистику выступлений Бриньоли вы можете посмотреть здесь.

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