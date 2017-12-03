Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Opta: Бразилия – фаворит ЧМ-2018, шанс на победу России – 1,7%

    Теги сборная Бразилии сборная Германии сборная Франции сборная Испании сборная России сборная Аргентины ЧМ-2018

    Статистическая компания Opta представила свой прогноз на исход чемпионата мира в России.

    Фаворитом ЧМ-2018 стала сборная Бразилии, вероятность ее победы в турнире составляет 14,2%.

    В первую пятерку также входят Германия (11,4%), Аргентина (10,9%), Франция (10,5%) и Испания (9,3%).

    Сборная России расположилась на 15-м месте, вероятность победы хозяйки ЧМ-2018 оценивается в 1,7%.

    Опрос

    Кто станет чемпионом мира?

    35857 голосов 142
    • Аргентина
      16%
    • Бразилия
      14%
    • Германия
      32%
    • Испания
      6%
    • Франция
      14%
    • Россия
      12%
    • Кто-то другой
      6%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться