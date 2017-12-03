Статистическая компания Opta представила свой прогноз на исход чемпионата мира в России.

Фаворитом ЧМ-2018 стала сборная Бразилии, вероятность ее победы в турнире составляет 14,2%.

В первую пятерку также входят Германия (11,4%), Аргентина (10,9%), Франция (10,5%) и Испания (9,3%).

Сборная России расположилась на 15-м месте, вероятность победы хозяйки ЧМ-2018 оценивается в 1,7%.