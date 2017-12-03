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    Болельщики «Краснодара» скандировали «Шалимов, уходи». На стадионе включили заглушку

    Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Ахмат Краснодар

    Болельщики «Краснодара» по ходу матча 19-го тура премьер-лиги против «Ахмата» (3:2) скандировали кричалки с требованием отставки главного тренера Игоря Шалимова.

    Скандирования «Шалимов, уходи» начались после того, как «Ахмат» забил второй мяч и сделал счет 2:0.

    В связи с этим на арене была включена шумовая заглушка. Сообщается, что это случилось один раз. 

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