Болельщики «Краснодара» скандировали «Шалимов, уходи». На стадионе включили заглушку

Болельщики «Краснодара» по ходу матча 19-го тура премьер-лиги против «Ахмата» (3:2) скандировали кричалки с требованием отставки главного тренера Игоря Шалимова.

Скандирования «Шалимов, уходи» начались после того, как «Ахмат» забил второй мяч и сделал счет 2:0.

В связи с этим на арене была включена шумовая заглушка. Сообщается, что это случилось один раз.