«Краснодар» обыграл «Ахмат» 3:2 – после первого тайма было 0:2
В матче 19-го тура премьер-лиги «Краснодар» одержал волевую победу над «Ахматом» (3:2), уступая по ходу матча 0:2.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
-
Краснодар –
Синицын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Каборе (Вандерсон, 83), Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).
-
Ахмат –
Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Уциев, Швец, Исмаэл, Плиев, Роши, Митришев (Раванелли, 83), Лео Жаба (Мохаммади, 62).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.