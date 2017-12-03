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    Sports.ru

    «Краснодар» обыграл «Ахмат» 3:2 – после первого тайма было 0:2

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар

    В матче 19-го тура премьер-лиги «Краснодар» одержал волевую победу над «Ахматом» (3:2), уступая по ходу матча 0:2.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Краснодар – Ахмат 3:2 (0:2, 3:0)
    Дата проведения
    3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Швец, 0:2 – 36 Исмаэл, 1:2 – 52 Смолов, 2:2 – 68 Мамаев, 3:2 – 90 Жоаозиньо.
    КраснодарСиницын, Петров, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Каборе (Вандерсон, 83), Газинский, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).
    АхматГудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Уциев, Швец, Исмаэл, Плиев, Роши, Митришев (Раванелли, 83), Лео Жаба (Мохаммади, 62).
    Предупреждения:
    Исмаэл (18), Петров (27), Швец (32), Смолов (32), Уциев (37), Перейра (58), Гранквист (79), Гудиев (84), Рамирес (90).

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