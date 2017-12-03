«Краснодар» обыграл «Ахмат» 3:2 – после первого тайма было 0:2

В матче 19-го тура премьер-лиги «Краснодар» одержал волевую победу над «Ахматом» (3:2), уступая по ходу матча 0:2.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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