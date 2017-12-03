Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок мира. Гонка преследования. Тарьей Бо убежит первым, Фуркад – 2-м, Бабиков – 17-м, Шипулин – 25-м

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен Симон Эдер Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Австрии сборная Италии Антон Шипулин Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Лукас Хофер Яков Фак Тарьей Бо Симон Шемп Эрик Лессер сборная Словении сборная Латвии Евгений Гараничев сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Йоханнес Бо Кентен Фильон-Майе Матвей Елисеев

    3 декабря в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится мужской пасьют. Первым стартует норвежский биатлонист Тарьей Бо. Россиянин Антон Бабиков уйдет в гонку 17-м, Антон Шипулин – 25-м, Александр Логинов – 27-м, Матвей Елисеев – 32-м, Максим Цветков – 35-м, Евгений Гараничев – 55-м.

    Дата проведения
    3 декабря, 17.15
    Онлайн гонки

    Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования

    Стартовый лист

    1  Тарьей Бо
    2  Мартен Фуркад
    3  Эрик Лессер
    4  Эмиль Хегле Свенсен
    5  Симон Шемп
    6  Марио Дольдер
    7  Фредрик Линдстрем
    8  Андрей Расторгуев
    9  Йоханнес Кюн
    10  Яков Фак
    11  Йоханнес Бо
    12  Кентен Фильон-Майе
    13  Тимофей Лапшин
    14  Симон Эдер
    15  Симон Фуркад
    16  Скотт Гоу
    17  Антон Бабиков
    18  Беньямин Вегер
    19  Жан-Гийом Беатрикс
    20  Йеспер Нелин
    21  Юлиан Эберхард
    22  Лоуэлл Бэйли
    23  Лукас Хофер
    24  Нэтан Смит
    25  Антон Шипулин
    26  Кристиан Гоу
    27  Александр Логинов
    28  Арнд Пайффер
    29  Ларс Хельге Биркеланд
    30  Бенедикт Долль
    31  Уле Эйнар Бьорндален
    32  Матвей Елисеев
    33  Роман Елетнов
    34  Рене Захна
    35  Максим Цветков
    36  Себастьян Самуэльссон
    37  Эмильен Жакелен
    38  Михал Шлезингр
    39  Симон Дестье
    40  Томас Бормолини
    41  Хенрик Л’Абе Лунн
    42  Клемен Бауэр
    43  Михал Крчмарж
    44  Ондржей Моравец
    45  Томаш Крупчик
    46  Серафин Вистнер
    47  Филипп Наврат
    48   Михаэль Реш
    49  Калев Эрмитс
    50  Артем Прима
    51  Матей Казар
    52  Тим Берк
    53  Корнел Пукьяну
    54  Митя Дриновец
    55  Евгений Гараничев
    56  Брендан Грин
    57  Витаутас Строля
    58  Феликс Лейтнер
    59  Димитар Герджиков
    60  Максим Воробей

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться