Кубок мира. Гонка преследования. Тарьей Бо убежит первым, Фуркад – 2-м, Бабиков – 17-м, Шипулин – 25-м
3 декабря в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится мужской пасьют. Первым стартует норвежский биатлонист Тарьей Бо. Россиянин Антон Бабиков уйдет в гонку 17-м, Антон Шипулин – 25-м, Александр Логинов – 27-м, Матвей Елисеев – 32-м, Максим Цветков – 35-м, Евгений Гараничев – 55-м.
- Дата проведения
- 3 декабря, 17.15
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