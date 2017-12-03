НБА. «Нью-Йорк» примет «Орландо», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Нью-Йорк» примет на своем паркете «Орландо». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 23.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 4 декабря, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 4 декабря, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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