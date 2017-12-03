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Sports.ru NBA

    НБА. «Нью-Йорк» примет «Орландо», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Майами Миннесота Нью-Йорк Орландо Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Нью-Йорк» примет на своем паркете «Орландо». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Орландо 63:62 (3 четверть)
    Дата проведения
    3 декабря, 23.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Голден Стэйт
    Дата проведения
    4 декабря, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Клипперс
    Дата проведения
    4 декабря, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио
    Дата проведения
    4 декабря, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    4 декабря, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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